На полу стоит шкаф массой 80 кг. какое давление он производит на пол,если общая площадь равна 4500 см^2

Физика

На полу стоит шкаф массой 80 кг. какое давление он производит на пол,если общая площадь равна 4500 см^2

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