На полу стоит шкаф массой 80 кг. какое давление он производит на пол,если общая площадь равна 4500 см^2
Физика
На полу стоит шкаф массой 80 кг. какое давление он производит на пол,если общая площадь равна 4500 см^2
Ответ(ы):
Гость:
1м2=100*100=10000см2 1см2=0,0001м2 S=4500см2=0,4500м2 F=10*80=800H p=800:0,45=1778Па
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