На портрете изображен Николай Второй, Напиши, что тебе об этом человеке известно.

Николай II Николай II Александрович Царское Село — 17 июля 1918, Екатеринбург— Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский, Император Российской ИмперииНиколай II Александрович, старший сын императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, взошел на престол после смерти своего отца. Коронационные торжества ознаменовались катастрофой на Ходынском поле в Москве, в которой погибли несколько сотен человек. Николай II получил хорошее образование, он владел французским, английским и немецким языками. В октябре 1890 года великий князь Николай Александрович из Вены через Грецию и Египет совершил путешествие на Дальний Восток, в Индию, Китай и Японию. Обратный путь Николая Александровича лежал через Сибирь. Император был простым и легкодоступным в общении. В его характере современники отмечали два недостатка: слабую волю и непостоянство. Царствование Николая II прошло в обстановке нараставшего революционного движения. В начале 1905 года в России вспыхнула революция, вынудившая императора провести ряд реформ. 17 апреля 1905 года был издан Манифест о веротерпимости, который разрешал русским переходить из православия в другие христианские верования и признавал религиозные права раскольников. 17 октября 1905 года вышел Манифест о признании основ гражданской свободы: неприкосновенности личности, свободы слова, собраний и союзов. Николай II отрёкся от престола в ходе Февральской революции 1917 года и находился вместе с семьей под домашним арестом в царскосельском дворце. Летом 1917 года, по решению Временного правительства, был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года перемещён большевиками в Екатеринбург, где был расстрелян в июле 1918 года, вместе с семьёй и приближенными.