На пошив 4 одинаковых платьев использовали 12м ситца, а на Пошив 2 одинаковых сорочек- 4м ситцю.На сколько больше ткани использовали на пошив одного платья, чем на пошив одниеи рубашки? ☺

Математика

На пошив 4 одинаковых платьев использовали 12м ситца, а на Пошив 2 одинаковых сорочек- 4м ситцю.На сколько больше ткани использовали на пошив одного платья, чем на пошив одниеи рубашки? ☺

Автор: Гость