На пошив 4 одинаковых платьев использовали 12м ситца, а на Пошив 2 одинаковых сорочек- 4м ситцю.На сколько больше ткани использовали на пошив одного платья, чем на пошив одниеи рубашки? ☺

Математика
На пошив 4 одинаковых платьев использовали 12м ситца, а на Пошив 2 одинаковых сорочек- 4м ситцю.На сколько больше ткани использовали на пошив одного платья, чем на пошив одниеи рубашки? ☺
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