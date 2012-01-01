На пошив 7 одинаковых платьев пошло 2 целых одна третья метров ткани. Сколько метров ткани пойдет на 9 таких же платьев

Математика
На пошив 7 одинаковых платьев пошло 2 целых одна третья метров ткани. Сколько метров ткани пойдет на 9 таких же платьев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7:2 1/3=7/1:7/3=7/1*3/7=3(м)-идет на одно платье 2)9*3=27(м)-пойдёт на 9 платьев
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