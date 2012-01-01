На пошив 7 одинаковых платьев пошло 2 целых одна третья метров ткани. Сколько метров ткани пойдет на 9 таких же платьев
Математика
На пошив 7 одинаковых платьев пошло 2 целых одна третья метров ткани. Сколько метров ткани пойдет на 9 таких же платьев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7:2 1/3=7/1:7/3=7/1*3/7=3(м)-идет на одно платье 2)9*3=27(м)-пойдёт на 9 платьев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
20 БАЛЛОВ напишите уравнения реакции в соответствии со схемой превращения пентан-----2-метилбутан ---- изопрен------каучук
Русский язык