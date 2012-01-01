На пошив 7 одинаковых платьев пошло 2 целых одна третья метров ткани. Сколько метров ткани пойдет на 9 таких же платьев

Математика

На пошив 7 одинаковых платьев пошло 2 целых одна третья метров ткани. Сколько метров ткани пойдет на 9 таких же платьев

Автор: Гость