На пошив сорочки ушло 2,6 м кумленной ткани, а на пошив пододеяльника ушло 9,1м ткани .Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник , чем на сорочку? Какая часть всей ткани пошла на сорочку
Математика
На пошив сорочки ушло 2,6 м кумленной ткани, а на пошив пододеяльника ушло 9,1м ткани .Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник , чем на сорочку? Какая часть всей ткани пошла на сорочку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на сороч. ---- 2,6 м на подод. ---- 9,1м на подод.> сороч. ---? раз; на сороч. от всего --- ? часть Решение. 9,1 : 2,6 = 3,5 (раза) ---- во столько раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку; 9,1 + 2,6 = 11,7 (м) ---- всего ушло ткани; 2,6 : 11,7 = 26/117 = 2/9 --- всей ткани пошло на сорочку. Ответ: 1) на пододеяльник пошло в 3,5 раза ткани больше, чем на сорочку; 2) на сорочку пошло 2/9 всей ткани.
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