На пошив сорочки ушло 2,6 м купленной ткани, а на пошив пододеяльников 9,1 м ткани. Во сколько раз больше ткани ушло на пододеяльники, чем на сорочку? Какая часть всей ткани пошла на сорочку?

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На сорочку - 2,6 мНа пододеяльник - 9,1м Решение1) 9,1 / 2,6 = 3,5 (раз)- больше на пододеяльник2)2,6+9,1=11,7 (м) - всего куплено тканиприводим к простым дробям: всего 11,7 м это 117/10, на сорочку пошло 2,6 м - это 26/10. Делим 26/10 на 117/10 Это 26/10 * 10/117 = 26/117 частей пошло на сорочку.