на пост председателя школьного совета претендовали два кандидата.В голосовании приняли участие 189 человек.Голос между кандидатами распределились в от ношении 2:7.Сколько голосов получил победитель?

Всего у нас было 252 голоса. Известно из условия, что голоса распределились в отношении 2:7. Значит наше уравнение будет выглядеть так: 2*Х + 7*Х = 252