На поверхность тела напыляют платиновую пленку толщиной 20 мкм. Найдите площадь поверхности, покрытой пленкой, если потрачено 12,9 г платины S=0,03 м3

Физика

На поверхность тела напыляют платиновую пленку толщиной 20 мкм. Найдите площадь поверхности, покрытой пленкой, если потрачено 12,9 г платины S=0,03 м3

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