На поверхность тела напыляют платиновую пленку толщиной 20 мкм. Найдите площадь поверхности, покрытой пленкой, если потрачено 12,9 г платины S=0,03 м3
Физика
На поверхность тела напыляют платиновую пленку толщиной 20 мкм. Найдите площадь поверхности, покрытой пленкой, если потрачено 12,9 г платины S=0,03 м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность платины: ρ=21500 кг/м³ Объем платины: V=m/ρ = 12,9*10⁻³/21500=6*10⁻⁷ м³ Площадь S=V/h = 6*10⁻⁷/20*10⁻⁶ = 0,030 м² или 300 см²
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