На поверхности шара радиусом 26 см размещены три точки . Длины прямолинейных отрез??ов которые соединяют эти точки равны 12 см,16 см, и 20 см. Через эти точки проведена плоскость найдите !1) площадь сечения шара проведенной пло...
Геометрия
На поверхности шара радиусом 26 см размещены три точки . Длины прямолинейных отрез??ов которые соединяют эти точки равны 12 см,16 см, и 20 см. Через эти точки проведена плоскость найдите !1) площадь сечения шара проведенной плоскостью.2) расстояние от центра шара до проведенной плоскости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через любые три точки пространства всегда можно провести плоскость))) любое сечение шара плоскостью --это круг всегда можно провести сечение, параллельное данной плоскости и проходящее через центр шара))) т.е. данный треугольник вписан в круг, осталось найти радиус окружности, ограничивающей круг
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