На предприятии в списочном составе на 1 января было 125 чел., с 6 января принято на работу 14 чел., с 16 января уволено 6 чел. и с 29 января принято 11 чел. Вычислить среднесп исочную численность работников за январь,...
На предприятии в списочном составе на 1 января было 125 чел., с 6 января принято на работу 14 чел., с 16 января уволено 6 чел. и с 29 января принято 11 чел. Вычислить среднесп исочную численность работников за январь, среднесписочную численность за полугодие, учитывая что на данном предприятии среднесписочная численность работников составляла: февраль — 123; март — 118; апрель — 124; май — 138; июнь — 136 чел.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вычислим среднесписочную численность работников за январь: считаем численность за январь: (135*5+139*10+133*13+144*3)/31 день=135 человек за полугодие =(135+123+118+124+138+136)/6=129 чел.