На предприятии в списочном составе на 1 января было 125 чел., с 6 января принято на работу 14 чел., с 16 января уволено 6 чел. и с 29 января принято 11 чел. Вычислить среднесп исочную численность работников за январь, среднесписочную численность за полугодие, учитывая что на данном предприятии среднесписочная численность работников составляла: февраль — 123; март — 118; апрель — 124; май — 138; июнь — 136 чел.