На прямой отмечены точки А,В,С и D так , что точка С лежит между точками А и В , а точк?? В принадлежит отрезку СD. AС=65 см , ВD=6,4 дм. сравните отрезки АВ и СD

Геометрия
На прямой отмечены точки А,В,С и D так , что точка С лежит между точками А и В , а точк?? В принадлежит отрезку СD. AС=65 см , ВD=6,4 дм. сравните отрезки АВ и СD
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC будет больше, т.к. CD=CB+BD,а BD=64см AB=AC+CB AC=65 см то есть мы сравниваем длину отрезка АС и ВД
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