На прямой отмечены точки А,В,С и D так , что точка С лежит между точками А и В , а точк?? В принадлежит отрезку СD. AС=65 см , ВD=6,4 дм. сравните отрезки АВ и СD
Геометрия
На прямой отмечены точки А,В,С и D так , что точка С лежит между точками А и В , а точк?? В принадлежит отрезку СD. AС=65 см , ВD=6,4 дм. сравните отрезки АВ и СD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC будет больше, т.к. CD=CB+BD,а BD=64см AB=AC+CB AC=65 см то есть мы сравниваем длину отрезка АС и ВД
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Повар посолил суп солью. У Мальвины кудрявые локоны. Стены больницы покрасили бел??й краской. Бабушка продавала солёные соленья. Очень сильно крича...
Другие предметы
Математика