На прямой отмечены точки А,В,С и D так , что точка С лежит между точками А и В , а точк?? В принадлежит отрезку СD. AС=65 см , ВD=6,4 дм. сравните отрезки АВ и СD

Геометрия

На прямой отмечены точки А,В,С и D так , что точка С лежит между точками А и В , а точк?? В принадлежит отрезку СD. AС=65 см , ВD=6,4 дм. сравните отрезки АВ и СD

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