На прямой расположено четыре точки A,B,C и D. Известно, что AB = 1 BC=2 CD=3 DA=4. Какие две точ??и крайние? (А) А и D (Б) A и C (В) В и С (Г) B и D (Д) невозможно опредилить
Математика
На прямой расположено четыре точки A,B,C и D. Известно, что AB = 1 BC=2 CD=3 DA=4. Какие две точ??и крайние? (А) А и D (Б) A и C (В) В и С (Г) B и D (Д) невозможно опредилить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A и D так как между ними равное растояние и это растояние больше других
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