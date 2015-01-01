На приготовление порции 300 гр. салата требуется 180 гр. помидоров, 120 гр. огурцов и 30 гр. лука. Какое количество помидоров, огурцов и лука потребуется для приготовления 1 кг салата?

Задачу решаем методом пропорций: 300 гр. салата требуется 180 гр. помидоров. на 1 кг = 1000 г - х помидоров. 1000*180/300=х, х= 600 г. Составляем аналогичные пропорции для огурца и лука: огурца требуется = 1000*120/300= 400 г лука - 1000*30/300= 100 г. Или вторым способом : 1000 г (полный салат) - 600 г (помидор) - 400г (огурцов) = 100 г Ответ: 600 г помидор, 300 г огурцов и 100 г лука