На примусе нагрели воду объёмом 2 литра от 10°C до 100°C. Часть воды выкипела. Определите массу воды, превратившуюся в пар, если КПД примуса равен 40 %,а масса израсходованного керосина равна 60 грамм.
Физика
На примусе нагрели воду объёмом 2 литра от 10°C до 100°C. Часть воды выкипела. Определите массу воды, превратившуюся в пар, если КПД примуса равен 40 %,а масса израсходованного керосина равна 60 грамм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нагреваем воду: Q1=c*m1*(100-10)= 4200*2*90=756 000 Дж = 756 кДж Испаряем часть воды Q2=L*mx= 22,6*10⁵*mx Дж = 2 260*mx кДж Пошло на нагревание и испарение Q=Q1+Q2= 2260*mx+756 Выделится при сгорании керосина: Q₃=q*m = 46,2*10⁶*0,06=2 556 кДж Но только 40% пойдет на нагревание и испарение: 0,40*2556=2260*mx+756 2260*mx=266 mx=266/2260 ≈ 0,120 кг или 120 грамм воды выкипело
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