На пропитание одного первоклассника школой выделено 1,4 руб. Сколько обойдётся школе пропитание 46-ти первоклассников в месяц, в котором 22 учёбных дня.

Математика
На пропитание одного первоклассника школой выделено 1,4 руб. Сколько обойдётся школе пропитание 46-ти первоклассников в месяц, в котором 22 учёбных дня.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22*1,4=30,8 30,8*22=677,2
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