На пропитание одного первоклассника школой выделено 1,4 руб. Сколько обойдётся школе пропитание 46-ти первоклассников в месяц, в котором 22 учёбных дня.

Математика

На пропитание одного первоклассника школой выделено 1,4 руб. Сколько обойдётся школе пропитание 46-ти первоклассников в месяц, в котором 22 учёбных дня.

Автор: Гость