На проверку каждой третьей части тетради всех тетрадей учительница тратила по три четвёртых часа.Сколько минут заняла проверка всех тетрадей?

Математика

На проверку каждой третьей части тетради всех тетрадей учительница тратила по три четвёртых часа.Сколько минут заняла проверка всех тетрадей?

Автор: Гость