На пруду плавали белые и серые утки причём серых было на три больше чем белых посл?? того как на пруд прилетело 6 лебедей то птиц окозалось 29 сколько серых уток плавало на пруду?

Математика

На пруду плавали белые и серые утки причём серых было на три больше чем белых посл?? того как на пруд прилетело 6 лебедей то птиц окозалось 29 сколько серых уток плавало на пруду?

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