На пруду плавали белые и серые утки причём серых было на три больше чем белых посл?? того как на пруд прилетело 6 лебедей то птиц окозалось 29 сколько серых уток плавало на пруду?
Математика
На пруду плавали белые и серые утки причём серых было на три больше чем белых посл?? того как на пруд прилетело 6 лебедей то птиц окозалось 29 сколько серых уток плавало на пруду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнением За х обозначим белых уток, значит серых будет 3х Составляем уравнениех+3х+5=294х+5=294х=29-54х=24х=24/4х=6 белых уток6*3=18 серых уток6+18+5=29
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