На прямолинейный проводник длиной 50см, расположенный перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля, действует сила 0.12 H. Опредилитема гнитную индукцию этого поля, если сила тока в проводнике 3 А
На прямолинейный проводник длиной 50см, расположенный перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля, действует сила 0.12 H. Опредилитема гнитную индукцию этого поля, если сила тока в проводнике 3 А
Ответ(ы):
Ответил Гость:
I = 3 А ; F = 0,12 Н ; L = 50 см = 0,5 м ; B - ? F = I*B*L => B = F / I*L = 0,12 / 0,5 * 3 = 0,12 / 1,5 =0,08 Тл ответ : 0,08 Тл