На прямой АВ отмечены две точки М и N. Назовите фигуры, которые при этом образовались.

На прямой АВ отмечены две точки М и N. Назовите фигуры, которые при этом образовались.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Хороший ответ!
Похожие вопросы