На прямой обозначили точки так что расстояние между любыми 2 соседними точками 5 см.а между крайнимы 45 см . сколько точек было обозначено на прямой?
На прямой обозначили точки так что расстояние между любыми 2 соседними точками 5 см.а между крайнимы 45 см . сколько точек было обозначено на прямой?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Представим, что расстояние _ равно 5 см. Тогда ._._._._._._._._._. ; количество точек будет равно количеству отрезков + еще одна точка (точка начала отсчета отрезков) ; Итого: 45:5=9 отрезков. Количество точек 9+1=10