на прямой проводник длиной 40 см расположенный перпендикулярно силовым линиям магнитного поля с индукцией 0,03 тл действует сила 0,012 н найти силу то ка проживающего по проводнику

На проводник действует сила Ампера. Находится по формуле Fа=B*L*I*sina. Sina=90градусов, то есть a=1. Следовательно Fa=B*L*I*1. L=40см=0.4м. 0.012=0.03*0.4*I. I=0.012/(0.03*0.4)=0.012/0.012=1 А