На птичьем рынке на 19 200 купили двух попугаев , одного щенка и одного котенка . Щено?? в 3 раза дороже котенка , но в 2 раза дешевле попугая . Сколько стоит котенок? Сколько стоит попугай?
Математика
На птичьем рынке на 19 200 купили двух попугаев , одного щенка и одного котенка . Щено?? в 3 раза дороже котенка , но в 2 раза дешевле попугая . Сколько стоит котенок? Сколько стоит попугай?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х рублей - цена котенка, тогда щенок стоит 3х рублей, а попугай 6х рублей (12х - цена двух попугаев). 12х+3х+х=19200. 16х=19200. х=1200(руб.) - цена котенка. 1200•6=7200(руб.) - цена попугая. Ответ: котенок стоит 1200 рублей, а попугай стоит 7200 рублей.
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