На птичьем рынке на 19 200 купили двух попугаев , одного щенка и одного котенка . Щено?? в 3 раза дороже котенка , но в 2 раза дешевле попугая . Сколько стоит котенок? Сколько стоит попугай?

Математика

На птичьем рынке на 19 200 купили двух попугаев , одного щенка и одного котенка . Щено?? в 3 раза дороже котенка , но в 2 раза дешевле попугая . Сколько стоит котенок? Сколько стоит попугай?

Автор: Гость