На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа,а на тот же путь против теч??ния реки 5 часов.Какова скорость лодки в стоячей воде,если скорость течение реки 6 км/ч
Математика
На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа,а на тот же путь против теч??ния реки 5 часов.Какова скорость лодки в стоячей воде,если скорость течение реки 6 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость лодки Х км/ч. Тогда скорость против течения Х-1 км/ч, скорость по течению Х+1 км/ч. Время выражается формулой = S / V 28 / ( х - 1) + 16 / ( х + 1) = 3 домножаем на (х-1)(х+1) не равное нулю 28 (х + 1 ) + 16 ( х - 1 ) = 3 ( х - 1) ( х + 1) 28 x + 28 + 16 x - 16 = 3 (x^2 - 1) 44 x + 12 = 3 x^2 - 3 3 x^2 - 44 x - 15 = 0 D = 44^2 + 4*3*15 = 1 936 + 180 = 2116 = 46^2 x = (44 +/- 46) / 6 = (22 +/- 23) / 3 x1 = (22 + 23) / 3 = 45 / 3 = 15 x2 = (22 - 23) / 3 < 0 не является решением задачи Ответ: 15 км/
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