На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа,а на тот же путь против теч??ния реки 5 часов.Какова скорость лодки в стоячей воде,если скорость течение реки 6 км/ч

Математика

На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа,а на тот же путь против теч??ния реки 5 часов.Какова скорость лодки в стоячей воде,если скорость течение реки 6 км/ч

Автор: Гость