На пути из города в колхоз машина проехала 26 км. После этого ей осталось проехать на 48 км больше того, что она проехала. Какого расстояние между городом и колхозом?

Математика

На пути из города в колхоз машина проехала 26 км. После этого ей осталось проехать на 48 км больше того, что она проехала. Какого расстояние между городом и колхозом?

Автор: Гость