На пути из города в колхоз машина проехала 26 км. После этого ей осталось проехать на 48 км больше того, что она проехала. Какого расстояние между городом и колхозом?
Математика
На пути из города в колхоз машина проехала 26 км. После этого ей осталось проехать на 48 км больше того, что она проехала. Какого расстояние между городом и колхозом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+48=74km 72+26=88km общее расстояние
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