На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа.Найдите сколько времени t часов потребуется лодке на обратный путь если скорость течения реки 2км/ч а скорость лодки ст оячей в воде v км/ч найдите t при v =14 ...
На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа.Найдите сколько времени t часов потребуется лодке на обратный путь если скорость течения реки 2км/ч а скорость лодки ст оячей в воде v км/ч найдите t при v =14
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(14+2)*3=48км. лодка проплыла по течению 48:(14-2)=4часа потратит лодка на путь против течения