На районной олимпиаде 4/5 числа участников получили грамоты.Сколько участников бы??о на олимпиаде,если грамоты получили 72 человека.

Математика
На районной олимпиаде 4/5 числа участников получили грамоты.Сколько участников бы??о на олимпиаде,если грамоты получили 72 человека.
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Гость:
4/5=72 72/4=18 18*5=90 Ответ:90
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