На решение двух задач Васе потребовалось 24 мин а на решение трёх примеров на деление-18 мин Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи,чем решение примера?

Математика

На решение двух задач Васе потребовалось 24 мин а на решение трёх примеров на деление-18 мин Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи,чем решение примера?

Автор: Гость