На рисунке 1.19 изображен квадрат со стороной 20 см.найдите площадь закрашенной части квадрата
Математика
На рисунке 1.19 изображен квадрат со стороной 20 см.найдите площадь закрашенной части квадрата
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