На рисунке 1 см соответствуют 5000см на местности. выполните необходимые измерения и вычисления заполните пропуски 1.гриб находится от маши на расстоянии ______________метров 2.самое короткое расстояние от гриба до тропинк...
Математика
На рисунке 1 см соответствуют 5000см на местности. выполните необходимые измерения и вычисления заполните пропуски 1.гриб находится от маши на расстоянии ______________метров 2.самое короткое расстояние от гриба до тропинки равно________метров
Ответ(ы):
Гость:
У меня получилось 6 и 8 см. Может быть не правильно. 1) Гриб находится от Маши на расстоянии 8*5000 см=40000 см 2) Самое короткое расстояние от гриба до тропинки равно 6*5000 см=30000 см.
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