На рисунке 1изображен график зависимости модуля мгновенной скорости материально?? точки от времени. Определите по графику путь s за промежуток времениТ=8с
Физика
На рисунке 1изображен график зависимости модуля мгновенной скорости материально?? точки от времени. Определите по графику путь s за промежуток времениТ=8с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пут графически - это ПЛОЩАДЬ фигуры, лежащая ПОД графиком скорости. У нас это треугольник и трапеция. По формулам площади треугольника и трапеции имеем S=1/2 * 4*2,5 + (2,5+1,5)/2 * 4 = 5+8=13 м
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