На рисунке 23 копейки.впишите в пустые круги числа от 10 и 1 так, чтобы было:а) 35 копее??(или 53); б) 43 копейки(или 34) запиши число копеек

Математика

На рисунке 23 копейки.впишите в пустые круги числа от 10 и 1 так, чтобы было:а) 35 копее??(или 53); б) 43 копейки(или 34) запиши число копеек

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