На рисунке 3.7 изображен параллелепипед и указаны его измерения . Найдите расстоян??е а) от вершины B до передней грани , до нижней грани , до левой боковой грани параллелепипеда б) от вершины A до задней грани , до верхней гра...
Математика
На рисунке 3.7 изображен параллелепипед и указаны его измерения . Найдите расстоян??е а) от вершины B до передней грани , до нижней грани , до левой боковой грани параллелепипеда б) от вершины A до задней грани , до верхней грани параллелепипеда .
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Гость:
Спасибо мне тоже это надо СПАСИБО
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