На рисунке 3.7 схематически показаны перемещения точки по координатной прямой. ● ??апишите эти перемещения числовыми выражениями. ● Найдите значения этих выражений.

Математика

На рисунке 3.7 схематически показаны перемещения точки по координатной прямой. ● ??апишите эти перемещения числовыми выражениями. ● Найдите значения этих выражений.

Автор: Гость