На рисунке 3.7 схематически показаны перемещения точки по координатной прямой. ● ??апишите эти перемещения числовыми выражениями. ● Найдите значения этих выражений.

Математика
На рисунке 3.7 схематически показаны перемещения точки по координатной прямой. ● ??апишите эти перемещения числовыми выражениями. ● Найдите значения этих выражений.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-12-14+32=14 -14+9+20-23= - 8  - 3 - 6+15 - 7= - 1
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