На рисунке 97 угол AOK прямой угол POC =54 градуса а угол COK РАЗВЁРНУТЫЙ вычеслите велеч??ну угла AOP
Математика
На рисунке 97 угол AOK прямой угол POC =54 градуса а угол COK РАЗВЁРНУТЫЙ вычеслите велеч??ну угла AOP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол AOP=36 градусов так как KOC-AOK-POC=180-90-54=36
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