На рисунке AC||MK, точки А и В делят сторону треугольника на равные части. Чему равно ??тношение МК:АС?
Геометрия
На рисунке AC||MK, точки А и В делят сторону треугольника на равные части. Чему равно ??тношение МК:АС?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делит на 3 равные части значит отношение 3:2
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