На рисунке AC||MK, точки А и В делят сторону треугольника на равные части. Чему равно ??тношение МК:АС?

Геометрия

На рисунке AC||MK, точки А и В делят сторону треугольника на равные части. Чему равно ??тношение МК:АС?

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