На рисунке дан ромб ABCD, угол ABC равен 140 градусов. По данным рисунка найдите углы треугольника BOC.
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На рисунке дан ромб ABCD, угол ABC равен 140 градусов. По данным рисунка найдите углы треугольника BOC.
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