На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0=2. Найдите значение производной в точке x0 .

Математика
На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0=2. Найдите значение производной в точке x0 .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка У(2;0) - минимум функции и .... производная равна 0.
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