На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0=2. Найдите значение производной в точке x0 .

Математика

На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0=2. Найдите значение производной в точке x0 .

Автор: Гость