На рисунке изображен график зависимости объема идеального газа от его температуры при постоянном давлении равно 10^5 па. Какую работу совершил газ при переходе из состояния 1 в состояние 2? Масса газа не изменилась.
Физика
На рисунке изображен график зависимости объема идеального газа от его температуры при постоянном давлении равно 10^5 па. Какую работу совершил газ при переходе из состояния 1 в состояние 2? Масса газа не изменилась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из графика видно ,что газ нагрели и он,есно совершил работу,кот равна произведению давления на изменение объёма.ТК делений на оси OV нет ,то изменение объёма количественно посчитать нельзя.Следовательно работа равна давлению умноженную на проекцию этого отрезка на ось OV
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