На рисунке изображен представитель семейства кошачьих занесенные в международную Красную книгу,- дальневосточный леопард. На территории какой горной системы его можно обнаружить?

Окружающий мир

На рисунке изображен представитель семейства кошачьих занесенные в международную Красную книгу,- дальневосточный леопард. На территории какой горной системы его можно обнаружить?

Автор: Гость