На рисунке изображен представитель семейства кошачьих занесенные в международную Красную книгу,- дальневосточный леопард. На территории какой горной системы его можно обнаружить?
Окружающий мир
На рисунке изображен представитель семейства кошачьих занесенные в международную Красную книгу,- дальневосточный леопард. На территории какой горной системы его можно обнаружить?
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Гость:
Восточный Саян кажется
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