На рисунке изображена часть фигуры. дострой эту фигуру так, чтобы получился четыр??хугольник, одна из сторон которого 6см
Математика
На рисунке изображена часть фигуры. дострой эту фигуру так, чтобы получился четыр??хугольник, одна из сторон которого 6см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего будет 6 сантиметров 2 милиметра
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