На рисунке изображена часть фигуры. дострой эту фигуру так, чтобы получился четыр??хугольник, одна из сторон которого 6см

Математика

На рисунке изображена часть фигуры. дострой эту фигуру так, чтобы получился четыр??хугольник, одна из сторон которого 6см

Автор: Гость