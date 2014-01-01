На рисунке изображена часть фигуры. дострой эту фигуру так, чтобы получился четыр??хугольник, одна из сторон которого 6см

Математика
На рисунке изображена часть фигуры. дострой эту фигуру так, чтобы получился четыр??хугольник, одна из сторон которого 6см
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Гость:
Всего  будет 6 сантиметров 2 милиметра
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