На рисунке изображены треугольники и четырёхугольники.Сколько тех и других изображено на рисунке,если у всех фигур вместе 69 углов,а всего фигур-18?

Математика
На рисунке изображены треугольники и четырёхугольники.Сколько тех и других изображено на рисунке,если у всех фигур вместе 69 углов,а всего фигур-18?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 18 фигур тогда углов будет 63 т.к 3*9=27 а 4*9=36 а 27+36=63
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