На рисунке изображены треугольники и четырёхугольники.Сколько тех и других изображено на рисунке,если у всех фигур вместе 69 углов,а всего фигур-18?

Математика

На рисунке изображены треугольники и четырёхугольники.Сколько тех и других изображено на рисунке,если у всех фигур вместе 69 углов,а всего фигур-18?

Автор: Гость