На рисунке изображены треугольники и квадраты. Каких фигур больше: треугольников или квадратов? Закрась в синий цвет те фигуры, которых меньше.

Математика

На рисунке изображены треугольники и квадраты. Каких фигур больше: треугольников или квадратов? Закрась в синий цвет те фигуры, которых меньше.

Автор: Гость