На рисунке изображены треугольники и квадраты. Каких фигур больше: треугольников или квадратов? Закрась в синий цвет те фигуры, которых меньше.

Математика
На рисунке изображены треугольники и квадраты. Каких фигур больше: треугольников или квадратов? Закрась в синий цвет те фигуры, которых меньше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо закрасить треугольники в синий цвет и квадратов больше чем треугольников
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