на рисунке показана зависимость сопротивления проводника длиной 1м от его площади сечения.Чему равно удельное электрическое сопротмвление вещества, из которого сделан проводник?
на рисунке показана зависимость сопротивления проводника длиной 1м от его площади сечения.Чему равно удельное электрическое сопротмвление вещества, из которого сделан проводник?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
сопротивление проводника R = po * L / S здесь ро - удельное сопротивление проводника S - сечение проводника L - длинна проводника отсюда ро = R / (L : S)