На рисунке показаны дороги, которые соединяют города А, В, Е, К и М. Сколькими спосо??ами можно доехать из города А в город М так, чтобы ни в одном городе не побывать больше одного раза?
Математика
На рисунке показаны дороги, которые соединяют города А, В, Е, К и М. Сколькими спосо??ами можно доехать из города А в город М так, чтобы ни в одном городе не побывать больше одного раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужен рисунок. Как мы узнаем пути?
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