На рисунке показаны дороги, которые соединяют города А, В, Е, К и М. Сколькими спосо??ами можно доехать из города А в город М так, чтобы ни в одном городе не побывать больше одного раза?

Математика

На рисунке показаны дороги, которые соединяют города А, В, Е, К и М. Сколькими спосо??ами можно доехать из города А в город М так, чтобы ни в одном городе не побывать больше одного раза?

Автор: Гость