На рисунке представлены варианты профиля рельефа местности,построенные на основ?? карты по линии А-В разными учащимися. Профили отличаются на участке от линии электропередач то точки В. Какой из профилей построен верно?

География
На рисунке представлены варианты профиля рельефа местности,построенные на основ?? карты по линии А-В разными учащимися. Профили отличаются на участке от линии электропередач то точки В. Какой из профилей построен верно?
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