На рисунке представлены варианты профиля рельефа местности,построенные на основ?? карты по линии А-В разными учащимися. Профили отличаются на участке от линии электропередач то точки В. Какой из профилей построен верно?

География

На рисунке представлены варианты профиля рельефа местности,построенные на основ?? карты по линии А-В разными учащимися. Профили отличаются на участке от линии электропередач то точки В. Какой из профилей построен верно?

Автор: Гость