На рисунке приведена зависимость изменения силы от времени, действующей на тело массой 0,5 кг. За промежуток времени от tl = 1 с до t2 = 2 с модуль изменения импульса тела равен: 1) 10 (кг∙ м) /с 2) 2 (кг∙ м) /с 3) 5 (кг...
Физика
На рисунке приведена зависимость изменения силы от времени, действующей на тело массой 0,5 кг. За промежуток времени от tl = 1 с до t2 = 2 с модуль изменения импульса тела равен: 1) 10 (кг∙ м) /с 2) 2 (кг∙ м) /с 3) 5 (кг∙ м) /с 4) 1 (кг∙м) /с 5) 20 (кг∙м) /с На рисунке приведена зависимость изменения силы от времени, действующей на тело массой 0,5 кг. За промежуток времени от tl = 1 с до t2 = 2 с модуль изменения импульса тела равен: 1) 10 (кг∙ м) /с 2) 2 (кг∙ м) /с 3) 5 (кг∙ м ) /с 4) 1 (кг∙м) /с 5) 20 (кг∙м) /с
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Гость:
Ответ под номером 4 . все будет правильно
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