На рисунки 1.22 изображена ломаная ABCDE. Запишите вершины, звенья, используя рисунок , Вычислите длину ломаной ABCDE в миллиметрах https://ru-static.z-dn.net/files/da7/de 9ad6c420fe27bfd6c799d63163d23c.jpg
На рисунки 1.22 изображена ломаная ABCDE. Запишите вершины, звенья, используя рисунок , Вычислите длину ломаной ABCDE в миллиметрах https://ru-static.z-dn.net/files/da7/de 9ad6c420fe27bfd6c799d63163d23c.jpg
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вершины: B C D звенья:AB BC CD DE Чтобы вычислить длину ломанной, нужно измерить звенья и сложить их длину, а потом перевести в миллиметры