на руси этим словом называли хлопчатобумажный войлок ,а вовсе не кошелёк 8 букв

на руси этим словом называли хлопчатобумажный войлок ,а вовсе не кошелёк 8 букв

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Бумажник. ..................
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