На рыбалке Вася и Федя вместе с отцом,поймали 28 окуней.Сыновья поймали вместе столько же окуней,сколько папа поймал сам.Сколько окуней поймал Федя.Если они с Васей поймали поровну?
Математика
На рыбалке Вася и Федя вместе с отцом,поймали 28 окуней.Сыновья поймали вместе столько же окуней,сколько папа поймал сам.Сколько окуней поймал Федя.Если они с Васей поймали поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28:2=14(окуней)- сыновья 14:2=7(окуней) Ответ: Федя поймал 7 окуней
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