На рыбалке Вася и Федя вместе с отцом,поймали 28 окуней.Сыновья поймали вместе столько же окуней,сколько папа поймал сам.Сколько окуней поймал Федя.Если они с Васей поймали поровну?

Математика

На рыбалке Вася и Федя вместе с отцом,поймали 28 окуней.Сыновья поймали вместе столько же окуней,сколько папа поймал сам.Сколько окуней поймал Федя.Если они с Васей поймали поровну?

Автор: Гость