На рынке продавали арахис по 50 р. за 1 кг и фундук по 70 р. за 1 кг.За день арахиса продали на 4 кг больше,чем фундука.Определите стоимость проданных орехов,если масса арахиса относится к массе фундука как 7 : 5

Математика

На рынке продавали арахис по 50 р. за 1 кг и фундук по 70 р. за 1 кг.За день арахиса продали на 4 кг больше,чем фундука.Определите стоимость проданных орехов,если масса арахиса относится к массе фундука как 7 : 5

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