На рынке продавали арахис по 50 р. за 1 кг и фундук по 70 р. за 1 кг.За день арахиса продали на 4 кг больше,чем фундука.Определите стоимость проданных орехов,если масса арахиса относится к массе фундука как 7 : 5
Математика
На рынке продавали арахис по 50 р. за 1 кг и фундук по 70 р. за 1 кг.За день арахиса продали на 4 кг больше,чем фундука.Определите стоимость проданных орехов,если масса арахиса относится к массе фундука как 7 : 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7кг арахиса соответствует 5 кг фундука (7-5=2 кг больше) Умножим на два : 14кг арахиса соответствует 10кг фундука (14-10=4 больше) 14*50+10*70=1400руб Ответ. 1400 руб заработали.
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